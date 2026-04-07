OGNI PASSO CHE FAI di CL TAYLOR | recensione

Da nerdpool.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fazi editore ci presenta Ogni passo che fai della scrittrice britannica C.L. Taylor, con la traduzione in italiano di Giuseppe Marano. Questo thriller cupo e psicologico affronta la tematica dello stalking in ogni sua sfaccettatura, nella quale il confine tra vittima e carnefice è molto labile. Trama. Alexandra, Lucy, Bridget, River e Natalie sono cinque amici londinesi uniti da un unico e terribile destino: sono tutti vittime di persecuzioni da parte di uno stalker. Si danno supporto psicologico e si scrivono attraverso un gruppo WhatsApp che si chiama FYS (fuck you stalkers). Quando Natalie viene brutalmente uccisa dal suo stalker appena uscito di prigione, l’equilibrio degli altri quattro va a pezzi perché sanno che anche la loro vita potrebbe finire da un giorno all’altro alla stessa maniera. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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