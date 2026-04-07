OGNI PASSO CHE FAI di CL TAYLOR | recensione

Fazi editore ci presenta Ogni passo che fai della scrittrice britannica C.L. Taylor, con la traduzione in italiano di Giuseppe Marano. Questo thriller cupo e psicologico affronta la tematica dello stalking in ogni sua sfaccettatura, nella quale il confine tra vittima e carnefice è molto labile. Trama. Alexandra, Lucy, Bridget, River e Natalie sono cinque amici londinesi uniti da un unico e terribile destino: sono tutti vittime di persecuzioni da parte di uno stalker. Si danno supporto psicologico e si scrivono attraverso un gruppo WhatsApp che si chiama FYS (fuck you stalkers). Quando Natalie viene brutalmente uccisa dal suo stalker appena uscito di prigione, l’equilibrio degli altri quattro va a pezzi perché sanno che anche la loro vita potrebbe finire da un giorno all’altro alla stessa maniera. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - OGNI PASSO CHE FAI di C.L. TAYLOR: recensione

Blue Prince Recensione: Un mistero che cambia a ogni portaNel mondo dei videogiochi indipendenti capita raramente di imbattersi in un titolo davvero capace di distinguersi.

“Mamma tradisce papà. È giusto che lo informi?” Parla con tua madre. E fai un passo indietroRoma, 6 febbraio 2026 – Cara Caterina, mi chiamo Lucia, ho 35 anni e ti scrivo perché mi porto dentro un peso che ogni giorno diventa più difficile...

MI HANNO TENUTA INCOLLATA ALLE PAGINE LETTURE di MARZO

Temi più discussi: Ogni passo che fai, il thriller psicologico che entra nella mente degli stalker; Radici – Il cammino di Vavilov di Simona Duci, un futuro che potrebbe essere il nostro.; Scegli il percorso perfetto per le tue corse; Dalle carte ai pascoli: la scommessa concreta di Marco Brachet tra le montagne di Lanzo (VIDEO).

Ogni passo che fai, di C.L. TaylorSe vuoi salvarti, devi smettere di scappare e iniziare a inseguire. Dimenticate i thriller fatti di soli inseguimenti e adrenalina pura. C.L. Taylor – vero nome Cally Taylor, nata a Worcester, Inghilt ... articolo21.org

'Ogni passo che fai', esce thriller sullo stalking di C. L.TaylorC.L. TAYLOR, 'OGNI PASSO CHE FAI' (FAZI, PP. 360, EURO 19.50). Agghiacciante e terribilmente realistico arriva il thriller sullo stalking 'Ogni passo che fai' della scrittrice bestseller C.L. Taylor, ... ansa.it

Ogni passo ha il suo perché Michela Russo - facebook.com facebook

Ogni passo conta. Non serve essere atleti: basta muoversi con regolarità per fare prevenzione. Attiva la modalità Prevenzione. #SNPO2026 #LILT x.com