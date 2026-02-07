Lucia, una donna di 35 anni, si trova di fronte a un dilemma difficile: scoprire che sua madre l’ha tradita con suo padre. Ora si chiede se sia giusto dirlo al padre o tenerlo per sé. La sua lettera apre uno spiraglio su un conflitto che coinvolge sentimenti, lealtà e verità, e che senza dubbio cambierà tutto nella sua famiglia.

Roma, 6 febbraio 2026 – Cara Caterina, mi chiamo Lucia, ho 35 anni e ti scrivo perché mi porto dentro un peso che ogni giorno diventa più difficile da sostenere. I miei genitori sono sposati da quasi cinquant’anni. Per tutta la vita li ho visti come una coppia solida, una di quelle storie che ti fanno credere che l’amore, se curato, possa durare per sempre. Io oggi non vivo più con loro: da sei anni convivo con il mio compagno, ma continuo a essere molto presente nella loro quotidianità. Spesso, prima di rientrare a casa per cena, passo a salutarli, giusto per un caffè o due chiacchiere. Un mese fa, però, è successo qualcosa che ha cambiato tutto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"Mamma tradisce papà. È giusto che lo informi?" Parla con tua madre. E fai un passo indietro

