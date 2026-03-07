Blue Prince Recensione | Un mistero che cambia a ogni porta

Blue Prince è un videogioco indipendente che si distingue per la sua narrazione misteriosa e la struttura aperta, offrendo ai giocatori un'esperienza in cui ogni porta svela un nuovo enigma. Il gioco presenta ambientazioni varie e un sistema di scelte che influenzano il percorso. La musica e i dettagli visivi contribuiscono a creare un’atmosfera coinvolgente e inquietante.

Nel mondo dei videogiochi indipendenti capita raramente di imbattersi in un titolo davvero capace di distinguersi. Blue Prince riesce in questa impresa grazie a un'idea originale che mescola esplorazione, enigmi e strategia in un'unica esperienza sorprendente. Tutto si svolge nella misteriosa villa di Mt. Holly, un luogo pieno di segreti dove ogni decisione può cambiare completamente il corso dell'avventura. L'obiettivo sembra semplice: trovare la leggendaria Stanza 46. Ma più si avanza, più diventa evidente che la realtà è molto più complessa. La villa è il vero cuore del gioco. Ogni volta che il giocatore si trova davanti a una porta chiusa, ha la possibilità di decidere quale stanza comparirà oltre di essa.