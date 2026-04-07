Lunedì sera a Hollywood, in Florida, un rapper noto nel panorama internazionale dell’hip hop è stato colpito da un colpo di arma da fuoco. L’artista è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove si trova sotto cura. La polizia locale ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e raccogliere eventuali testimonianze sulla sparatoria. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta o ferita nell’incidente.

Paura per Offset, star internazionale dell’hip hop, rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco nella serata di lunedì a Hollywood, in Florida. Il rapper è stato trasportato in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato in condizioni stabili, sotto osservazione medica. La notizia è stata confermata dal suo portavoce, che ha fornito i primi dettagli sull’accaduto, mentre restano ancora da chiarire le circostanze precise della sparatoria. La sparatoria vicino al Seminole Hard Rock Hotel. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe avvenuto nei pressi del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, una delle aree più frequentate della zona. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato e ha consentito di mettere rapidamente sotto controllo la situazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Offset ferito in una sparatoria a Hollywood: il rapper è ricoverato in ospedale

Offset colpito da arma da fuoco a Hollywood, il rapper è ricoverato(Adnkronos) – Offset è stato colpito da un colpo di arma da fuoco a Hollywood, in Florida, nella serata di lunedì.

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