Offset colpito da arma da fuoco a Hollywood il rapper è ricoverato

Nella serata di lunedì, un rapper è stato colpito da un colpo di arma da fuoco a Hollywood, in Florida. L'incidente è avvenuto in un'area pubblica, e il rapper è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto e non sono stati ancora resi noti dettagli sulle eventuali cause o sui responsabili.

(Adnkronos) – Offset è stato colpito da un colpo di arma da fuoco a Hollywood, in Florida, nella serata di lunedì. È ricoverato in ospedale, in condizioni stabili e sotto attenta osservazione, come confermato dal suo portavoce a 'Variety'. Secondo quanto riportato da 'Tmz', la sparatoria sarebbe avvenuta nei pressi del Seminole Hard Rock Hotel. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Terrore nel bosco della droga: gravissimo il giovane ferito da arma da fuoco Minore colpito da tubercolosi: è ricoverato. A Meldola controlli e profilassiForlì, 4 marzo 2026 – Un minore residente a Meldola è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Morgagni-Pierantoni dopo essere... Offset Hospitalized After Being Shot Near Florida Casino Temi più discussi: Hanno sparato a Offset fuori da un casinò della Florida; Il rapper Offset viene girato vicino al casinò della Florida; Sparate a un casinò in Florida | ferito Offset due arrestati. Offset colpito da arma da fuoco a Hollywood, il rapper è ricoverato(Adnkronos) – Offset è stato colpito da un colpo di arma da fuoco a Hollywood, in Florida, nella serata di lunedì. È ricoverato in ospedale, in condizioni stabili e sotto attenta osservazione, come co ... cremonaoggi.it Offset ferito a colpi di arma da fuoco: È stabile07 apr 2026 - La polizia conferma che due persone sono state fermate. Il rapper è atteso live in Italia a luglio ... rockol.it Il rapper Offset, quasi 24 milioni di followers su Instagram, è stato colpito da un proiettile lunedì scorso, subito dopo Pasqua - facebook.com facebook