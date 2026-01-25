Terrore nel bosco della droga | gravissimo il giovane ferito da arma da fuoco

Un episodio di violenza si è verificato nel bosco della droga, dove due giovani sono rimasti feriti da colpi d’arma da fuoco. Tra loro, uno si trova in condizioni gravissime. I soccorritori del 118 sono intervenuti su richiesta dei carabinieri per prestare assistenza e gestire la situazione. La vicenda evidenzia le criticità legate alla presenza di attività illecite in aree isolate.

Due feriti, di cui uno gravissimo, colpito da un'arma da fuoco. Questo lo scenario che si sono trovati di fronte i soccorritori del 118 allertati dai carabinieri. Poco prima delle 22 di sabato 24 gennaio a Misinto, nella zona boschiva di via Sant'Andrea, sono stati allertati si soccorsi.

