Stalking e aggressione divieto di avvicinamento per una donna

Il gip del tribunale di Sciacca ha emesso un divieto di avvicinamento nei confronti di una donna di Ribera, su richiesta della procura della Repubblica. La misura cautelare è stata adottata in seguito a indagini per stalking e lesioni personali. La donna non potrà più avvicinarsi alle persone coinvolte nelle accuse. La decisione è stata presa nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso.

