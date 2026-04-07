Odio online si filma mentre simula un accoltellamento A 15 anni sotto inchiesta

Un adolescente di 15 anni è sotto inchiesta dopo aver pubblicato sui social video e messaggi in cui si mostrava mentre simulava un accoltellamento. Tra i suoi post, sarebbero stati trovati alcuni in cui manifestava chiaramente apprezzamento nei confronti dell’autore dell’aggressione avvenuta contro una docente di 44 anni, pugnalata da uno studente di 13 anni. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità e motivazioni.

ra i suoi post ce ne sarebbero stati alcuni dove, in maniera quanto più esplicita, esprimeva apprezzamento nei confronti dell'autore dell'accoltellamento contro Chiara Mocchi, la prof bergamasca pugnalata da un suo studente 13enne. E poi altri ancora con chiari messaggi a sfondo razziale e discriminatorio. Ha 15 anni l'aretino finito sotto inchiesta con accuse di "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” commesso attraverso strumenti informatici. Il fascicolo è stato aperto dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minori di Firenze, Filippo Focardi ed ha portato, sabato 4 aprile, gli agenti della Digos di Firenze e Arezzo, fino a casa del giovane per dare seguito a un decreto di perquisizione personale, locale e informatica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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