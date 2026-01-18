In Spagna i meteorologi sono sotto attacco | il governo interviene contro l’odio online

In Spagna, i meteorologi stanno affrontando un aumento di attacchi online che comprendono insulti e accuse infondate. Il governo ha preso provvedimenti per contrastare questa forma di odio digitale, ribadendo l'importanza di rispettare il lavoro scientifico e promuovendo un dialogo informato sui cambiamenti climatici. La questione evidenzia le sfide della comunicazione scientifica in un contesto di crescente disinformazione.

In Spagna, i meteorologi che provano a spiegare che un'ondata di caldo o che un'alluvione hanno cause ben precise sono sempre più spesso travolti dagli insulti. Sono diventati bersagli abituali dell'odio online, tanto che il governo ha deciso di intervenire. La ministra dell'Ambiente Sara Aagesen ha scritto direttamente ai magistrati che si occupano di reati d'odio per segnalare un problema che sta sfuggendo di mano: un aumento costante e sempre più aggressivo di attacchi sui social, rivolti a chi prova a spiegare dati climatici, previsioni meteo e scenari ambientali basandosi sui fatti. Secondo gli studi esaminati dal ministero, molti dei messaggi ostili pubblicati online, in particolare su X, non si limitano a contestare le previsioni o a ironizzare sugli errori del meteo, ma passano subito agli insulti personali, alla delegittimazione professionale e alla diffamazione, spesso con toni violenti.

