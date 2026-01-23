Il ministro degli Esteri spagnolo Albares si pronuncia sulla sicurezza UE | serve un esercito europeo

Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha sottolineato l'importanza di rafforzare la sicurezza europea in risposta alle attuali sfide geopolitiche. In particolare, Albares ha evidenziato la necessità di creare un esercito europeo, per garantire maggiore autonomia e difesa collettiva. La sua dichiarazione apre un dibattito sul ruolo dell’Unione Europea nella tutela della stabilità e della sicurezza dei suoi Stati membri.

Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, si è espresso in merito alle incertezze geopolitiche e la necessità di esercitare il pieno controllo della sicurezza. L' Unione europea deve agire, specie tenendo conto dell'uso della forza che alcuni Paesi usano come politica estera. Pertanto, sostiene il ministro, L'UE deve considerare l'idea di un esercito europeo affinché sia possibile un'integrazione completa. La Spagna spinge verso la difesa comune, prudenza per Gaza. Albares ribadisce che, se l'obiettivo è quello di continuare a essere un continente pacifico, è necessario avere gli strumenti necessari per poter disincentivare eventuali conflitti.

