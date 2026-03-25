Il ministro degli esteri rivendica | contatti con Lavrov durante i summit Ue

Il ministro degli esteri ha confermato di aver avuto incontri con il ministro degli esteri russo durante i summit dell’Unione Europea. La discussione si è svolta in incontri ufficiali e informali, senza ulteriori dettagli sui contenuti affrontati. Nel frattempo, il premier ha criticato un voto del Parlamento europeo che ha ostacolato un prestito di 90 miliardi di euro a Kiev, a causa di un blocco nel flusso di petrolio.

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