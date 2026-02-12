Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri vuole salutare la massima serie a testa alta | Busto finisce ko in quattro set

La Bartoccini MC Restauri di Perugia ha appena regalato una bella sorpresa al campionato di volley femminile di Serie A. Contro Busto Arsizio, una delle favorite per i playoff, le ragazze hanno giocato con coraggio e determinazione, vincendo in quattro set e rimandando di qualche giorno il destino di retrocessione. Una partita che ha dimostrato come, anche in momenti difficili, si possa mettere in campo tanta grinta.

