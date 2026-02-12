Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri vuole salutare la massima serie a testa alta | Busto finisce ko in quattro set
La Bartoccini MC Restauri di Perugia ha appena regalato una bella sorpresa al campionato di volley femminile di Serie A. Contro Busto Arsizio, una delle favorite per i playoff, le ragazze hanno giocato con coraggio e determinazione, vincendo in quattro set e rimandando di qualche giorno il destino di retrocessione. Una partita che ha dimostrato come, anche in momenti difficili, si possa mettere in campo tanta grinta.
La reazione che non ti aspetti. La firma è della Bartoccini MC Restauri Perugia, che riesce a rimandare almeno di quattro giorni l'appuntamento con la retrocessione sfoderando contro Busto Arsizio, una delle candidate ai playoff, una prova davvero maiuscola.La formazione brianzola, evidentemente.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondimenti su Bartoccini MC Restauri
Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia esce senza punti anche da Busto Arsizio
Volley A1 femminile, Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio - Bartoccini MC Restauri Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta
Ultime notizie su Bartoccini MC Restauri
Argomenti discussi: Serie A1 femminile 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere l'undicesima giornata di ritorno del campionato; Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2026 oggi: orari partite 11 febbraio, programma, streaming; Lo spettacolo della Serie A1 Tigotà è disponibile su DAZN: calendario, date e squadre; 11a Giornata Ritorno 11-02-2026 – Serie A1 Femminile Tigota’ – RISULTATI e CLASSIFICA.
Volley femminile, Scandicci e Milano vincono in Serie A1. La lotta salvezza si infiammaDopo la vittoria di Conegliano contro Firenze, valsa la conquista matematica della regular season per le Pantere, la 24ma giornata della Serie A1 di ... oasport.it
Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2026 oggi: orari partite 11 febbraio, programma, streamingLa Serie A1 femminile Tigotà entra nel momento decisivo della stagione e l’11ª giornata di ritorno, in programma mercoledì 11 febbraio, si presenta come ... oasport.it
Lega Pallavolo Serie A Femminile. . HIGHLIGHTS PERUGIA - BUSTO ARSIZIO Gli Highlights della 24^ giornata di #SerieA1Tigotà tra Bartoccini - MC Restauri Perugia Volley A1 Femminile e UYBA Volley Busto Arsizio La Playlist della 24^ Giornata su Y - facebook.com facebook
SCANDICCI SI PRENDE I 3 PUNTI Le toscane superano in 3 set Vallefoglia e dopo il ko con Conegliano tornano subito al successo (23-25, 18-25, 19-25) #Volleyball #Pallavolo #LVF #Vallefoglia #Scandicci x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.