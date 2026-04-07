Nutrie arrosto a Pasquetta? Bassetti | Come mangiare i topi

Durante una dichiarazione recente, un esperto ha affermato che le nutrie, consumate durante le festività di Pasquetta, rappresentano un rischio sanitario analogo a quello dei topi. La questione riguarda i potenziali pericoli associati al consumo di questi animali, considerati, secondo l'intervento, portatori di possibili infezioni. La discussione si concentra sulla sicurezza alimentare e sui comportamenti alimentari tradizionali in alcune regioni italiane.

(Adnkronos) – "A Pasquetta si mangiano le nutrie. I rischi sanitari sono esattamente quelli che si hanno mangiando i topi. La cosa più incredibile è che non si fanno i sieri genici sperimentali, ma mangiano topinutrie". Così sui social l'infettivologo Matteo Bassetti interviene su quanto accaduto a Gerre de' Caprioli (Cremona), dove il sindaco –. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sindaco invita i cittadini a mangiare le nutrieA Pasquetta, a Gerre de’ Caprioli, piccolo comune della provincia di Cremona, il menu ha sorpreso molti: nutrie alla griglia o in umido servite come...

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Temi più discussi: Nutrie arrosto: Bassetti critica il sindaco di Cremona; Cremona, nutria alla griglia nel menù di Pasquetta; Gerre de' Caprioli, nel menù di Pasquetta nutrie in umido o alla griglia: sindaco nella bufera | Libero Quotidiano.it.

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Nutria alla griglia: il pranzo di Pasquetta virale sui socialIl sindaco chef – dopo aver parlato con noi di Cremonaoggi e CR1 su questo animale in chiave culinaria – è diventato virale nel giorno di Pasquetta grazie anche alla presenza delle telecamere di ... cremonaoggi.it

Nutrie arrosto e al ragù: questa la provocazione lanciata dal sindaco di Gerre de’ Caprioli (CR), Michel Marchi, che ha diffuso sui social un video mostrando un pranzo a base di nutria, rilanciando l’idea di consumare questi animali per contenerne la presenza - facebook.com facebook