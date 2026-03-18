Il sindaco di Gerre de’ Caprioli ha condiviso un video in cui mostra il suo pranzo a base di nutria arrosto e al ragù durante una domenica. Nel 2018, il primo cittadino aveva suggerito di mangiare le nutrie per controllare la popolazione. La sua proposta e le immagini del pasto hanno attirato l’attenzione, suscitando commenti e reazioni sui social e tra i cittadini.

“Le nutrie sono troppe? Mangiamole”. Quando nel 2018 Michel Marchi, sindaco di Gerre de’ Caprioli, nel Cremonese, lanciò questa proposta per fronteggiare l’emergenza legata alla proliferazione dei grossi roditori, quasi tutta Italia derubricò l’uscita a una semplice (e per molti bizzarra) provocazione politica. A distanza di anni, però, il primo cittadino ha dimostrato di essere profondamente e letteralmente convinto della bontà della sua intuizione, passando dai banchi del municipio ai fornelli della propria cucina. Il video su Facebook e il menù “nutrie-nte”. Nella giornata di domenica 15 marzo, Marchi ha deciso di documentare pubblicamente le sue abitudini culinarie attraverso un video condiviso sul proprio profilo Facebook. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Questa è una domenica nutrie-nte”: il sindaco di di Gerre de’ Caprioli mostra il suo pranzo a base di nutria arrosto e al ragù – VIDEO

Articoli correlati

“Faccio il sugo di nutria, ha una carne tenera e gustosa ottima per i bigoli al ragù. È tenera e gustosa come il coniglio, piace sempre”: parla lo chef Daniele PivatelloDal sugo di nutria ai bigoli: lo chef che la cucina da anni e, in un'intervista al Corriere, spiega perché non è un tabù Immaginate di andare al...

Leggi anche: “La pasta con il ragù di nutria? Stanno mangiando topi giganti, ed è vietato per legge”: la stoccata dello chef Guido Mori

Approfondimenti e contenuti su Questa è una domenica nutrie nte il...

Discussioni sull' argomento Nutrie arrosto e al ragù, il pranzo del sindaco di Gerre de’ Caprioli: Sono troppe, mangiamole; Per il pranzo della domenica arrosto... di nutria. La provocazione del sindaco.

Nutrie arrosto e al ragù, il pranzo del sindaco di Gerre de’ Caprioli: Sono troppe, mangiamoleNon manca chi solleva dubbi di natura igienica: Sono come grossi ratti, non vi fanno schifo?. E ancora: Se davvero è così buona e commestibile, perché nei ristoranti non possono metterla nel menù? ... milano.repubblica.it

Per il pranzo della domenica arrosto... di nutria. La provocazione del sindacoSembrava un’altra delle sue provocazioni e invece no: anche stavolta è tutto vero. L’ha fatto di nuovo: il sindaco ... cremonaoggi.it

Dal video virale del sindaco di Gerre de’ Caprioli alle mozioni nel ferrarese, la gestione della nutria resta un tema di dibattito politico e sociale Leggi tutto - facebook.com facebook