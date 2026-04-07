Nuovo trapianto di cuore al Monaldi operato 30enne con grave difetto cardiaco

Un intervento di trapianto di cuore è stato recentemente effettuato presso l'Ospedale Monaldi di Napoli su un uomo di 30 anni affetto da un grave difetto cardiaco. L'operazione è stata condotta dall'equipe del cardiochirurgo Claudio Marra, che ha portato a termine il procedimento con successo. Si tratta di una delle ultime procedure di questo tipo realizzate nella struttura sanitaria.

All'Ospedale Monaldi di Napoli eseguito un nuovo trapianto di cuore su paziente adulto dall'equipe del cardiochirurgo Claudio Marra. 🔗 Leggi su Fanpage.it Nuovo trapianto di cuore al Monaldi, operato paziente adulto con grave difetto cardiacoAll'Ospedale Monaldi di Napoli eseguito un nuovo trapianto di cuore su paziente adulto dall'equipe del cardiochirurgo Claudio Marra. Leggi anche: Comitato esperti dice “no” al nuovo trapianto di cuore sul bimbo dopo vertice al Monaldi Temi più discussi: Un cuore nuovo per ricominciare: il runner che torna a correre per chi ha scelto di donare; Dal trapianto alla mezza maratona, la storia di Damiano, 49 anni, e del suo cuore nuovo; Napoli, trapianto di cuore riuscito al Monaldi: Resta un’eccellenza; Un anno fa il trapianto di cuore, ora corre la mezza maratona: l’incredibile storia di Damiano. Nuovo trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di NapoliUn nuovo trapianto di cuore eseguito con successo durante le festività pasquali all'Ospedale Monaldi, presidio di riferimento dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli. A ricevere il nuovo organo è ... ansa.it Nuovo trapianto di cuore al Monaldi, operato paziente adulto con grave difetto cardiacoAll'ospedale Monaldi di Napoli eseguito un nuovo trapianto di cuore su un uomo con una grave cardiopatia dilatativa terminale. Il reparto trapianti di cuore per adulti, infatti, è pienamente operativo ... fanpage.it Concimazione pre trapianto di pomodoro da industria con il nuovo Damax D1700r. Tutti gli spandiconcime Damax sono in grado di distribuire sia granulari che pellettati. Per maggiori info contattate i nostri amici di @damax_srl - facebook.com facebook