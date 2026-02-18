Comitato esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo dopo vertice al Monaldi

Il comitato di esperti dell’Ospedale Monaldi di Napoli ha respinto la proposta di un nuovo trapianto di cuore su Domenico, il bambino di due anni e mezzo. La decisione deriva dalle complicazioni riscontrate nel primo intervento, effettuato lo scorso dicembre. Durante il vertice, i medici hanno valutato i rischi e le condizioni attuali del piccolo, che mostrano segnali di miglioramento ma ancora vulnerabili. La decisione si basa su una valutazione attenta e approfondita delle possibilità di successo. La famiglia del bambino attende ora altre opzioni di cura.

Arriva il parere negativo ad un nuova operazione per il piccolo Domenico. Il comitato di esperti riunito all'Ospedale Monaldi di Napoli, secondo quanto si apprende, ha espresso il proprio "no" al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di due anni e mezzo al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. Questa la nota diffusa dal Monaldi: “L’Azienda Ospedaliera dei Colli rende noto che si è concluso il consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico. Un confronto collegiale che ha consentito una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Comitato esperti dice “no” al nuovo trapianto di cuore sul bimbo dopo vertice al Monaldi Cuore bruciato, il comitato di esperti dice no a un nuovo trapianto per il bimbo ricoverato al MonaldiIl comitato di esperti ha deciso di negare un nuovo trapianto al bambino ricoverato al Monaldi, a causa delle bassissime possibilità di riuscita. Comitato esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimboIl comitato di esperti dell’Ospedale Monaldi di Napoli ha respinto la richiesta di un nuovo trapianto di cuore per un bambino di due anni e mezzo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Comitato esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo; Il comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di Napoli; Clima, per gli esperti le politiche UE non bastano; Onu approva il primo panel globale sull’IA, contrari gli Usa. Cuore bruciato, il comitato di esperti dice no a un nuovo trapianto per il bimboIl comitato di esperti riunito all'Ospedale Monaldi di Napoli, secondo quanto si apprende, ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di due anni e mezzo al quale ... leggo.it Cuore bruciato, il comitato del Monaldi dice no al nuovo trapiantoTrapianto fallito a Napoli, è arrivato un cuore nuovo compatibile per il bambino in attesa. Gli aggiornamenti in diretta: oggi attesa la decisione del Monaldi su una nuova operazione. ilmessaggero.it #Napoli Gelate le speranze per il piccolo Domenico, il bimbo che ha ricevuto a dicembre il cuore danneggiato. Il comitato di esperti ha detto no al nuovo trapianto sul bimbo di 2 anni e mezzo. x.com Il comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di Napoli facebook