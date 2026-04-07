È stato installato un nuovo elemento in corten sotto il porticato del Cassero per aumentare la sicurezza. Questa modifica mira a impedire agli automobilisti di imboccare accidentalmente il passaggio pedonale situato in quella zona. La presenza di questo nuovo paletto si aggiunge alle misure già adottate per tutelare pedoni e utenti della strada. L'intervento si inserisce in un intervento più ampio di regolamentazione della viabilità locale.

Automobilisti che distrattamente imboccano il passaggio pedonale sotto il Cassero, addio. Un paletto in corten, materiale scelto per l’elevata resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici, che è andato a sostituire il precedente fittone in cemento, è stato infatti collocato nei giorni scorsi all’altezza dell’attraversamento pedonale in risalita da via Cavour, sulla rampa del marciapiedi che spesso nel corso degli anni era stata distrattamente utilizzata da incauti automobilisti che avevano poi pericolosamente imboccato il portico pedonale del Cassero. Il paletto, a differenza del vecchio dissuasore che era soltanto poggiato, è stato cementato, e secondo il Comune sarà anche più sicuro del precedente fittone che era considerato troppo basso, dunque meno visibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo paletto in corten al Cassero. Più sicurezza sotto il porticato

Sottoportico più sicuro. Nuovo ’paletto’ al CasseroAutomobilisti che distrattamente imboccano il passaggio pedonale sotto il Cassero, addio.

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Si parla di: Nuovo paletto in corten al Cassero. Più sicurezza sotto il porticato; Sottoportico più sicuro Nuovo ’paletto’ al Cassero.

Sottoportico più sicuro. Nuovo ’paletto’ al CasseroSostituito il vecchio fittone, ora il passaggio pedonale è ’a prova d’auto’. Strutture dello stesso materiale in piazza Galvani e nel ponte sul Quaderna. msn.com