Sotto il Cassero si celebra l’amore Ecco l’omaggio alle coppie storiche

Castiglion Fiorentino si prepara a festeggiare l’amore con un evento semplice e diretto. Sabato 14 febbraio, alle 11, nella chiesa di Sant’Angelo al Cassero, si terrà un’omaggio alle coppie storiche e ai legami familiari che resistono nel tempo. L’iniziativa vuole essere un segno di vicinanza e di riconoscimento per tutte le relazioni che hanno attraversato anni e difficoltà.

CASTIGLION FIORENTINO Castiglion Fiorentino si prepara a celebrare l’amore e la solidità dei legami familiari con un’iniziativa simbolica in programma sabato 14 febbraio alle ore 11 nella chiesa di Sant’Angelo al Cassero. L’amministrazione comunale renderà omaggio alle coppie che nel corso dell’ultimo anno hanno raggiunto importanti traguardi matrimoniali. Saranno 77 le coppie protagoniste della cerimonia: 57 hanno festeggiato le nozze d’oro, 18 quelle di diamante e due quelle di titanio, ovvero rispettivamente 50, 60 e 70 anni di matrimonio. Tutte hanno ricevuto l’invito ufficiale a partecipare a un momento pensato come semplice ma fortemente sentito, capace di valorizzare un percorso di vita costruito su affetto, collaborazione e sostegno reciproco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

