Antonio Conte ha commentato direttamente le voci che lo collegano alla panchina della Nazionale, affermando senza esitazioni che, se fosse il presidente della federazione, prenderebbe in seria considerazione questa possibilità. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un contesto di interrogativi circa un possibile incarico in nazionale, lasciando intendere una certa apertura rispetto a questa eventualità. Nessun dettaglio supplementare è stato fornito sui passi futuri o sulle tempistiche.

L'allenatore del Napoli risponde in maniera chiara e diretta alle domande sull'accostamento del suo nome alla panchina dell'Italia Antonio Conte non usa giri di parole e risponde in maniera netta e decisa alle domande sull'accostamento del suo nome alla panchina della Nazionale. “L'anno scorso negli ultimi mesi della stagione si parlava di me, che sarei andato via dal Napoli, no? E che sarei andato alla Juventus o sbaglio? I media fanno il loro lavoro, i media devono scrivere, è giusto così, è giusto che il mio nome faccia parte di quel novero. Se io fossi il nuovo presidente della Federazione, sicuramente mi prenderei in considerazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Conte: "Nazionale? Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione..."Dove non arriva l'euforia di una vittoria di lusso e del sorpasso al secondo posto, c'è un senso di profonda gratitudine per Antonio Conte nei...

Leggi anche: De Rossi: «Soddisfatto del mercato del Genoa. Se fossi un presidente di Serie A prenderei Conte»

Temi più discussi: Italia, cosa succede ora? Ipotesi Conte o Mancini per la panchina, Gattuso verso le dimissioni; Conte sull'ipotesi Nazionale: Se fossi il presidente della Figc, mi prenderei in considerazione; Il dopo Gattuso: Mancini, Conte e Guardiola. Il nuovo volto dell’Italia potrebbe passare da qui; Mancini, Inzaghi o Conte: dopo Gattuso ci sarà un big come allenatore della Nazionale, gli scenari.

Conte sull'ipotesi Nazionale: Se fossi il presidente della Figc, mi prenderei in considerazioneAntonio Conte non usa giri di parole e risponde in maniera netta e decisa alle domande sull'accostamento del suo nome alla panchina della Nazionale. L'anno scorso negli ultimi mesi della stagione si ... napolitoday.it

Conte: Tornare Ct? Se fossi presidente della Figc...L'allenatore del Napoli dopo la partita con il Milan sull'ipotesi di tornare Ct dell'Italia: Non dimentichiamo che l'anno scorso, negli ultimi tre mesi, si parlava di me che sarei andato via da Napol ... sport.sky.it

Conte fa il punto sull'emergenza infortuni - facebook.com facebook

Il caso Piantedosi-Claudia Conte finisce anche sul Telegraph. Il quotidiano britannico, con un articolo firmato dal corrispondente da Roma Nick Squires, descrive la rivelazione della stessa Conte come l’elemento scatenante di una nuova pressione sull’es... x.com