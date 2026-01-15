Zorzi | Più decoro e sicurezza sulla strada di accesso al Cimitero di Maccarese

Sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale sulla strada di accesso al Cimitero di Maccarese a Fiumicino. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e il decoro della viabilità, garantendo un percorso più sicuro e più curato per i cittadini e i visitatori. L’intervento si inserisce nel piano di manutenzione delle infrastrutture stradali della zona, con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio pubblico.

Fiumicino, 15 gennaio 2025 – "Sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale sulla principale arteria che conduce al Cimitero di Maccarese. Il Municipio XII, a partire da oggi 15 gennaio e fino al termine degli interventi, ha disposto l'istituzione del s enso unico alternato su Via di Maccarese, nel tratto compreso tra il cavalcavia sovrastante l'autostrada A12 Roma–Civitavecchia (escluso) e l'incrocio con Via Salvatore Ottolenghi, in prossimità dell'ingresso del cimitero". E' quanto si legge in un comunicato di Fabio Zorzi, Consigliere comunale di Fiumicino Gli interventi riguarderanno la fresatura e il rifacimento definitivo della pavimentazione stradale, un'opera attesa da tempo che consentirà di migliorare sensibilmente la sicurezza e la percorribilità di una strada quotidianamente utilizzata da residenti e visitatori.

