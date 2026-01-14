MetroMare manca un accesso pedonale sicuro alla stazione di Ostia Antica

L'accesso pedonale alla stazione di Ostia Antica presenta alcune criticità, in particolare per chi proviene da Stagni di Ostia. La mancanza di un percorso sicuro rende difficile raggiungere l’ingresso, creando disagi per gli utenti che utilizzano il trasporto pubblico. È importante conoscere le condizioni attuali e valutare eventuali interventi per migliorare la sicurezza e la praticità di accesso alla stazione.

Raggiungere l'ingresso della stazione di Ostia Antica, per i pedoni che provengono da Stagni di Ostia, può rivelarsi un'operazione molto complicata. Una delle principali arterie che potrebbe consentirne il raggiungimento, infatti, è in gran parte priva di marciapiedi.L'assenza di marciapiede e le.

