Nuovo accordo per rendere i Musei Civici di Verona ancora più inclusivi

È stato siglato un nuovo accordo volto a migliorare l’inclusione nei Musei Civici di Verona. L’obiettivo è ampliare l’accesso alle strutture per persone fragili, anziani, minori, individui con disabilità o assistiti dai servizi socio-sanitari. La collaborazione mira a promuovere il benessere psicofisico attraverso una fruizione culturale più accessibile e rispettosa delle diverse esigenze.

Museo di Storia Naturale, Museo Archeologico al Teatro Romano, Associazione Oltre Magy’S e Ulss 9 Scaligera, sono i soggetti protagonisti della collaborazione approvata dalla giunta comunale Promuovere il benessere psicofisico attraverso la fruizione culturale. Favorire l’accessibilità ai servizi museali per persone fragili, anziani, minori, persone con disabilità o in carico ai servizi socio-sanitari. Sviluppare percorsi educativi, laboratori, visite guidate e iniziative culturali integrate. Infine, sostenere progetti di inclusione sociale e partecipazione comunitaria. Sono questi gli obiettivi che definiscono il nuovo accordo di... 🔗 Leggi su Veronasera.it Musei civici di Livorno, Vincenzo Farinella nuovo direttore scientifico. Il sindaco: "Scelta la persona più idonea"Vincenzo Farinella è stato nominato nuovo direttore scientifico dei musei civici livornesi, a conclusione di una selezione pubblica, dal sindaco Luca... Ingresso a 1 euro nei musei civici di Verona per la prima domenica del meseL'1 febbraio 2026 è in programma una nuova “domenica a 1 euro” nei Musei Civici di Verona, l'iniziativa che permette di visitare musei e monumenti a... Temi più discussi: Nuovo accordo per rendere i Musei Civici di Verona ancora più inclusivi; Il Museo Wagner entra nella rete MUVE: nuova intesa con la Fondazione Musei Civici di Venezia; Carpi, pausa pranzo ai Musei di Palazzo dei Pio; Accordo del Comune con l’Anc per rendere la città ancora più sicura. A Venezia due nuove realtà culturali nel circuito dei Musei Civici: nasce un centro d’arte contemporanea a Mestre e entra nella rete il Museo WagnerIl museo inaugurerà il 24 aprile 2026 negli spazi riqualificati del Centro Candiani di Mestre. Con opere dalla collezione di arte contemporanea di Ca’ Pesaro e spazio per mostre temporanee ... artribune.com Venezia, anche il Museo Wagner entra nella rete della Fondazione MUVEDal 2027, il Museo Wagner diventerà la quattordicesima sede della rete MUVE, integrando un patrimonio di rarità tra musica e teatro ... exibart.com L'iniziativa punta a rendere i Musei Civici di Verona più accessibili per persone fragili, anziani e minori. Coinvolti il Museo di Storia Naturale e il Museo Archeologico. #veronanetwork - facebook.com facebook Pasquetta 2026 nei musei di Genova In occasione della Pasquetta, i musei civici aprono le loro porte al pubblico, offrendo l’opportunità di trascorrere la giornata all’insegna della cultura. Tutte le aperture: visitgenoa.it/it/pasqua-e-pa… x.com