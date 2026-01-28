Ingresso a 1 euro nei musei civici di Verona per la prima domenica del mese

L’1 febbraio 2026, i musei civici di Verona apriranno le porte a soli 1 euro. È la prima domenica del mese e, come di consueto, sarà possibile visitare le mostre e i monumenti a un prezzo ridotto. L’iniziativa permette a tutti di scoprire di più sulla città senza spendere troppo.

L'1 febbraio 2026 è in programma una nuova “domenica a 1 euro” nei Musei Civici di Verona, l'iniziativa che permette di visitare musei e monumenti a tariffa agevolata la prima domenica del mese. La promozione è valida per tutti i musei e i monumenti civici, esclusa la Casa di Giulietta. Fino al 20 marzo, inoltre, l'anfiteatro Arena è chiuso al pubblico per consentire le attività di organizzazione e lo svolgimento delle cerimonie di chiusura delle Olimpiadi (22 febbraio 2026) e di apertura delle Paralimpiadi (6 marzo 2026). Si consiglia di acquistare il biglietto online in anticipo su: museiverona.🔗 Leggi su Veronasera.it

