Ad Assisi, l’associazione Templari Oggi APS ha svolto un rito solenne per l’ingresso di nuovi membri. La cerimonia si è svolta in una cornice tradizionale e ha coinvolto i partecipanti in pratiche antiche. Durante l’evento, sono stati rispettati i rituali previsti, e sono stati distribuiti aiuti a persone in difficoltà. Nessun altro dettaglio è stato comunicato pubblicamente sull’evento.

L’associazione Templari Oggi APS ha celebrato ad Assisi l’ingresso di nuovi membri attraverso un rito solenne. L’evento ha sancito l’impegno dei nuovi aderenti verso il sostegno dei fragili e il servizio alla Chiesa. Sotto le volte di una cripta appartenente a un antico convento, situata nei pressi della piazza principale di Assisi, si è svolta la cerimonia delle investiture. Il momento di raccoglimento ha novizi, miles e nuovi armiger pronunciare promesse formali di fedeltà. L’iniziativa si è intrecciata con l’attività dell’associazione durante il Triduo Pasquale, periodo in cui i membri hanno operato all’interno delle principali chiese italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi Templari ad Assisi: tra riti antichi e aiuto ai poveri

Ad Assisi le investiture di nuovi Templari: tra storia, fede e missioneNel cuore di Assisi, luogo simbolo della fede universale e della storia cristiana, si è rinnovato un rito dal profondo valore spirituale.

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