Baveno al via a febbraio i lavori per il nuovo percorso pedonale di Feriolo

A partire da febbraio, a Feriolo di Baveno, saranno avviati i lavori per la realizzazione di un nuovo percorso pedonale in via 42 Martiri. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e l’accessibilità dell’area, contribuendo a un miglioramento complessivo della viabilità locale. L’intervento sarà effettuato nel rispetto delle normative vigenti e con attenzione alle esigenze della comunità.

Prenderanno il via a febbraio i lavori di messa in sicurezza di via 42 Martiri a Feriolo, che prevedono la realizzazione di un nuovo percorso pedonale."L'intervento, del valore complessivo di 270 mila euro - ha spiegato il sindaco di Baveno Alessandro Monti - interesserà il tratto compreso tra la.

