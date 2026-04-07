Nuovi attacchi Usa sull’isola di Kharg cuore pulsante dell’industria petrolifera | colpiti oltre 50 obiettivi militari iraniani

Nelle ultime ore, oltre 50 obiettivi militari sull’isola di Kharg sono stati colpiti da attacchi provenienti dagli Stati Uniti. L’isola, considerata un punto chiave dell’industria petrolifera iraniana, è stata bersaglio di diverse operazioni militari. Le fonti ufficiali riferiscono che le azioni hanno coinvolto strutture e installazioni militari presenti nell’area, senza specificare eventuali danni o vittime. La situazione si inserisce in un contesto di tensione tra le parti.

In queste ore sono stati più di 50 gli obiettivi militari colpiti sull’ isola di Kharg, l’importante centro petrolifero in Iran: dal 13 marzo gli Usa continuano la massiccia operazione sull’isola che è il cuore pulsante dell’industria petrolifera del Paese, a poche ore dall’ ultimatum di Donald Trump a Teheran in cui minaccia la morte di un’intera civiltà in caso di mancata riapertura dello stretto di Hormuz. A darne notizia è stata l’ agenzia iraniana Mher che ha parlato di “ diverse esplosioni ” sull’isola, confermate da un funzionario anonimo della Casa Bianca citato dal Wall Street Journal. A dar credito all’azione militare è stato anche il vicepresidente americano JD Vance dopo una conferenza stampa a Budapest. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuovi attacchi Usa sull’isola di Kharg, cuore pulsante dell’industria petrolifera: colpiti oltre 50 obiettivi militari iraniani Leggi anche: Iran, raid sull’isola di Kharg: colpiti oltre 90 obiettivi militari Leggi anche: Esplosioni sull’isola di Kharg, Vance: “Colpiti obiettivi militari” Temi più discussi: Bombardamenti su Teheran, Houthi in guerra. Ucciso Fouladvand, 3.500 marines sulla USS Tripoli; DIRETTA – Ucciso soldato UNIFIL – Trump mette nel mirino il petrolio iraniano; La crisi in Medio Oriente - La giornata del 29 marzo - LIVEBLOG; Oltre 2000 i morti iraniani dall'inizio della guerra. A Islamabad, ipotesi Hormuz come Suez. Nuovi raid in Iran, droni intercettati nel Golfo. Ghalibaf: «Gli Usa parlano di negoziati in pubblico, ma pianificano attacco di terra»I governi del Kuwait, degli Emirati, del Bahrein e dell’Arabia Saudita hanno intercettato una serie di attacchi aerei con missili e droni provenienti dal Teheran. Nuovi bombardamenti dell’Idf. La miss ... editorialedomani.it Borsa Usa, futures in calo, Trump segnala nuovi attacchi contro Iran2 aprile (Reuters) - I futures sui principali indici azionari Usa sono in calo nell'ultima seduta di una settimana ridotta per le festività, dopo che il presidente Donald Trump ha segnalato attacchi p ... msn.com Cina, svelati nuovi carri armati Type 96A: "Modificati per resistere ad attacchi con droni e per le strade strette a Taiwan" x.com Appello della tv di Stato dopo le minacce di nuovi attacchi Usa #Mondo - facebook.com facebook