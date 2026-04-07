Esplosioni sull’isola di Kharg Vance | Colpiti obiettivi militari

Nella giornata di oggi si sono verificate diverse esplosioni sull’isola di Kharg, una zona di importanza strategica per l’Iran. La notizia è stata riportata dall’agenzia iraniana Mehr e successivamente rilanciata dalla Cnn, senza specificare le cause o i danni subiti. Le autorità locali hanno dichiarato che gli obiettivi colpiti sarebbero di natura militare. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulla situazione nella regione.

(Adnkronos) – "Diverse esplosioni" sulla strategica isola iraniana di Kharg. A riferirne è stata l'agenzia iraniana Mehr in una notizia rilanciata dalla Cnn. Anche una fonte americana, citata dal giornalista di Axios Barak Ravid, ha riferito di raid sull'isola, principale hub iraniano per l'esportazione del petrolio. Il piano degli Stati Uniti era di colpire "alcuni obiettivi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Iran, raid sull’isola di Kharg: colpiti oltre 90 obiettivi militari Leggi anche: Guerra Usa-Iran, gli obiettivi colpiti sull'isola di Kharg. Il giallo della super petroliera ormeggiata Temi più discussi: 'Esplosioni dopo attacchi sull'isola di Kharg'; Attaccata l’isola iraniana di Kharg; Il solito metodo: da Usa e Israele bugie politiche e raid sulle infrastrutture civili; Teheran, forti esplosioni.. Abbattuti due caccia USA. Salvati due piloti, uno disperso. I media iraniani riportano esplosioni a seguito di attacchi sull'isola di Kharg nel Golfo Persico. Lo scrive l'agenzia turca Anadolu.I media iraniani riportano esplosioni a seguito di attacchi sull'isola di Kharg nel Golfo Persico. Lo scrive l'agenzia turca Anadolu. bluewin.ch Guerra Iran, Trump: stanotte morirà intera civiltà per sempre. Qatar: «Vicini a un'escalation non più controllabile». Esplosioni sull'isola di KhargL'ambasciatore iraniano in Pakistan, Reza Amiri Moghadam, ha parlato di «sforzi positivi e costruttivi messi in atto» dal governo di Islamabad «per porre fine alla guerra», e ha dichiarato che questi ... leggo.it "Diverse esplosioni" sulla strategica isola iraniana di Kharg. A riferirne è stata l'agenzia iraniana Mehr in una notizia rilanciata dalla Cnn senza molti altri dettagli. Anche una fonte americana citata dal giornalista di Axios Barak Ravid ha riferito di raid sull'isol - facebook.com facebook Guerra Ucraina Russia, esplosioni a Belgorod e droni su Odessa. Le notizie aggiornate minuto dopo minuto x.com