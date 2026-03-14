Iran raid sull’isola di Kharg | colpiti oltre 90 obiettivi militari

Un raid americano ha colpito ieri sera l’isola di Kharg, nel Golfo Persico, nota per essere il principale punto di partenza delle esportazioni petrolifere iraniane. L’attacco ha colpito oltre 90 obiettivi militari presenti sull’isola, in un’azione che segna un’intensificazione delle operazioni militari nella regione. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra Iran e Stati Uniti.

Il conflitto in Iran prosegue ormai da quasi due settimane. Ieri sera un raid americano ha colpito l'isola di Kharg, quella da cui parte circa il 90% delle esportazioni petrolifere iraniane. L'isola tuttavia resta operativa nonostante l'attacco degli Usa Dopo poco meno di due settimane dall’inizio del conflitto inIran, nella notte le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto unattacco di precisione su larga scala contro l’isola di Kharg.Lo ha reso noto il Comando Centrale degli Stati Uniti,spiegando chel’operazioneha distrutto depositi di mine navali, bunker per missili e numerosi altri siti militari.Secondo il comando americano sarebbero stati colpiti con successo oltre 90 obiettivi militari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, raid sull’isola di Kharg: colpiti oltre 90 obiettivi militari Articoli correlati Trump annuncia raid su Kharg: “Distrutti tutti gli obiettivi militari sull’isola”ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio del presidente americano Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che le forze armate... Medio Oriente, Trump annuncia raid Usa sull’isola iraniana di Kharg: “Distrutti tutti gli obiettivi militari”Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che le forze armate americane hanno condotto un massiccio attacco aereo contro obiettivi... Approfondimenti e contenuti su Iran raid sull'isola di Kharg colpiti... Temi più discussi: Trump: 'Ho dato ordine di raid aerei sull'isola iraniana di Kharg'; Inviati 5mila marines in Medio Oriente, Trump vuole prendere Hormuz e ordina raid sull’isola strategica di Kh…; Iran: gli Usa offrono 10 mln per informazioni su Mojtaba Khamenei; Trump: Raid sull’isola di Kharg, Iran liberi Hormuz o distruggerò le basi petrolifere. Raid USA sull'isola di Kharg. Trump: L'Iran sblocchi Hormuz. Colpita l'ambasciata americAGI - Nel quindicesimo giorno di guerra in Iran e in Medio Oriente parte il raid degli Usa su Kharg. Gli Stati Uniti hanno azzerato gli obiettivi militari sull'isola di Kharg ma non distrutto le i ... msn.com Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Colpito consolato Usa a ErbilLa guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha annunciato un massiccio ... thesocialpost.it Mentre la Casa Bianca stanzia miliardi per il conflitto in Iran e gli scandali scuotono l’establishment, i tagli ai sussidi federali per la sanità costringono i cittadini a risparmiare su beni di prima necessità x.com #Trump: l’#Iran è totalmente sconfitto e vuole un accordo, io ancora no - facebook.com facebook