Suzuki Across, il nuovo SUV ibrido plug-in, si mostra in anteprima. La casa giapponese ha rivelato alcune caratteristiche, tra cui la batteria più grande, che ora arriva a 22,7 kWh. Restano da scoprire il prezzo di listino e quanto può percorrere in modalità elettrica. La vettura si presenta come un modello che punta a combinare spazio e tecnologia, ma ancora aspetta di essere messo sul mercato.

Tempo di novità in casa Suzuki: la casa automobilistica giapponese, infatti, ha lanciato sul mercato il nuovo Suv ibrido plug-in Across. Il sistema ibrido plug-in Phev è costituito da un motore termico da 2.5 litri a quattro cilindri abbinato a due unità elettriche, una per asse, che combinati generano 304 Cv. Il Suv compatto può toccare una velocità massima di 180 kmh, e l'accelerazione 0-100 kmh avviene in 6,1 secondi. Il sistema utilizza sia l'iniezione diretta sia l’iniezione indiretta, adattandosi alle diverse condizioni di guida. La batteria presenta una capacità di 22,7 kWh: l'autonomia sia in modalità elettrica sia in modalità ibrida è stata aumentata, anche se la casa di Hamamatsu non ha ancora svelato tutti i dettagli del nuovo modello, incluso il prezzo di listino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Suzuki Across: com'è fatta la nuova ibrida plug-in

Approfondimenti su Suzuki Across

La casa giapponese ha presentato la nuova versione Plug-in Hybrid della Suzuki Across.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

2026 Suzuki Across: The Ultimate Hybrid SUV Is Here!

Ultime notizie su Suzuki Across

Argomenti discussi: Across 2026: plug-in, 305 CV e trazione integrale per l'ammiraglia della Suzuki; Nuova Suzuki Across Plug-in Hybrid, efficienza e spirito d’avventura; Suzuki, ecco la nuova Across Plug-In Hybrid; Suzuki Across Plug-in si rinnova così: ecco tutte le novità del SUV.

La nuova Suzuki Across Plug-In Hybrid debutta con un sistema PHEV evoluto, trazione integrale elettrica AllGrip E-Four e un pacchetto tecnologico di alto livello - facebook.com facebook

Suzuki Across Plug-in si rinnova così: ecco tutte le novità del SUV x.com