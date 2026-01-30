La Cayenne elettrica e la nuova sfida di Porsche | prestazioni da supercar autonomia da viaggio

La Porsche lancia la nuova Cayenne elettrica, puntando a unire le prestazioni di una supercar con un’autonomia adatta ai lunghi viaggi. La casa tedesca non vuole rivoluzionare troppo, preferisce cambiare tutto sotto la pelle senza stravolgere l’immagine di sempre. Risultato: un SUV che promette di essere potente e affidabile, capace di sfidare le concorrenti con una spinta elettrica senza precedenti.

C’è un modo, molto Porsche, di fare le rivoluzioni: non alzare la voce, ma cambiare tutto sotto la pelle lasciando intatta l’identità. La Cayenne Electric nasce così: stessa ricetta da SUV “totale”, però con il cuore completamente elettrico. E il messaggio è diretto: non è un esperimento, è l’inizio di una nuova era per un modello che, dal 2002, ha segnato un punto di svolta nella storia del marchio. La Cayenne resta Cayenne, solo che adesso promette di fare le stesse cose — e anche di più — con un altro tipo di energia. Numeri da supercar, in un’auto da tutti i giorni. Se ci si ferma ai numeri, l’effetto è quello del colpo di scena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Porsche Cayenne Elettrica: la sportiva si è fatta Suv

Porsche 2026, tutte le novità in arrivo: sarà l'anno delle Boxster e Cayman elettricheIl 2026 della Porsche sarà un anno importante in un quadro tutt'altro che stabile, con lo spettro dei tagli la decisione di rivedere i piani sul futuro elettrico. Su questo fronte, la novità più ... quattroruote.it

Porsche ufficializza i risultati 2025 e presenta la nuova Cayenne ElectricPorsche Italia ha chiuso il 2025 con 7.228 vetture consegnate, in calo del 12% rispetto al 2024, ma il risultato rappresenta comunque il quarto miglior anno di sempre per la filiale, confermata terzo ... adnkronos.com

Porsche Cayenne diventa elettrica. Arriva in Italia il Suv da oltre 1.100 cavalli x.com

l'Automobile. . Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova Porsche Cayenne Electric. Ce La racconta il nostro @carlo_digiusto #AutomobileACI #PorscheCayenneElectric #MobilitàElettrica - facebook.com facebook