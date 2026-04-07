Nuova Fiat Panda Abarth solo lei potrà risollevare lo Scorpione

Negli ultimi mesi, le vendite della Fiat Panda Abarth sono state molto basse, in particolare in Italia, dove nel 2025 sono state vendute meno di 100 unità. Questa diminuzione rappresenta un calo significativo rispetto agli anni precedenti. I dati ufficiali evidenziano come le consegne di questo modello siano drasticamente diminuite, contribuendo a un quadro complessivo di risultati molto negativi per il brand Abarth.

Abarth è davvero “in caduta libera”?. Sì, i numeri recenti sono molto negativi. Nel 2025 le vendite sono crollate, con dati estremi: in Italia meno di 100 auto vendute in un anno. Anche modelli nuovi come la 600e hanno fatto fatica (poche centinaia di unità). In alcuni mercati le immatricolazioni sono scese drasticamente dopo l’abbandono dei motori termici. Il problema principale: il passaggio all’elettrico non ha convinto il pubblico Abarth. E qui sta il punto chiave. Perché l’elettrico non funziona (per Abarth). Abarth non è solo “prestazioni”: è rumore, modifiche, meccanica, emozione. Molti appassionati: vogliono “mettere mano” al motore. cercano il sound. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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