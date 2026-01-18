La Fiat Grande Panda, iconica city car, continua ad attrarre attenzione per il suo stile e funzionalità. Al momento, non esiste una versione ufficiale Abarth del modello, anche se nel 2027 si ipotizza una possibile versione sportiva. Le voci e i rumor alimentano l’interesse, ma resta ancora da confermare se e come questa futura variante si concretizzerà nel mercato.

Al momento la Fiat Grande Panda Abarth non è ancora un’auto ufficiale prodotta da Fiat o Abarth — ma si parla molto di possibilità future, rumor e idee piuttosto che di un modello reale già confermato. Ecco cosa si sa e cosa si può aspettare: Pianificazione ufficiale — ancora niente. Il capo europeo di Abarth ha detto che è troppo presto per confermare una versione Abarth della Grande Panda. Al momento non ci sono annunci ufficiali su una Panda “scorpionata” in produzione.. Abarth sta attualmente concentrando la propria gamma su veicoli elettrici (come la 500e e la 600e), e per ora non ha piani definiti per trasformare modelli Fiat termici in Abarth nel breve termine. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Grande Panda: nel 2027 sarà anche Abarth?

Leggi anche: Nuova Fiat Giga Panda 2026; sarà lei la nuova Fiat Multipla?

Leggi anche: Nuova Fiat Panda 2027: nuovo modello si ispira alla Centoventi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Nuova Fiat 500 Hybrid: debutta la TORINO al Salone dell’Auto di Torino

SCOPRI LA NUOVA FIAT 500 IBRIDA sabato e domenica da 15.950€ oltre oneri finanziari. Con finanziamento e rottamazione. Stile iconico Tecnologia ibrida intelligente ZERO compromessi tra prestazioni e risparmio Perfetta per muoversi smart in cit - facebook.com facebook

Nuova FIAT Qubo L, una multispazio per le famiglie: fino a 7 posti, anche diesel e sotto i 22.000 euro x.com