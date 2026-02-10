Serie C | Atalanta U23 e Potenza in campo focus sui giovani talenti e la nuova era del torneo Diretta su NOW

Questa sera alle 20:30, l’Atalanta U23 affronta il Potenza in una partita valida per la 26esima giornata del girone C di Serie C. La sfida si gioca in un momento di grande attenzione sui giovani talenti, con molte speranze di vederli emergere e cambiare volto al torneo. La partita sarà trasmessa in diretta su NOW, e i tifosi sono già pronti a seguire da vicino questa nuova pagina del calcio di provincia.

Atalanta U23-Potenza: La Serie C in Diretta e l’Ascesa dei Giovani Talenti. La sfida tra Atalanta Under 23 e Potenza, valida per la 26esima giornata del girone C di Serie C, si disputerà questo martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20:30. L’incontro rappresenta un momento cruciale per la squadra di Salvatore Bocchetti, chiamata a dimostrare il proprio valore in un campionato sempre più competitivo e dinamico. La partita sarà trasmessa in diretta sia su che in streaming su NOW, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’evoluzione di questo torneo in diretta. L’attenzione si concentra sulla Serie C, un campionato che, come evidenziato, sta vivendo una fase di rinnovamento con l’introduzione di seconde squadre come l’Atalanta U23 nei vari gironi.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Atalanta U23 SERIE C/ Atalanta U23-Benevento: la diretta testuale Questa mattina allo stadio comunale di Caravaggio si sfidano Atalanta U23 e Benevento nella 24esima giornata di Serie C. Santoni su Inter U23: «Una squadra con tanti talenti di passaggio in Serie C. Vogliamo vincere» Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Atalanta U23 Argomenti discussi: Atalanta U23-Benevento: così in campo; Serie C Sky Wifi, Crotone-Atalanta U23: arbitra Striamo; Serie C Girone C, Atalanta U23: domani pomeriggio i nerazzurri di scena in Calabria sul campo del Crotone; Serie C, verso un sabato decisivo per le calabresi: il Crotone ospita l’Atalanta U23, Cosenza a Giugliano. Il punto · LaC News24. Atalanta U23-Potenza, due squadre in piena crisi: le probabili formazioniIl turno infrasettimanale arriva nel momento più delicato della stagione di Atalanta U23 e Potenza, a secco di vittorie da diverse gare e chiamate questa sera alle 20.30 ... tuttoc.com Diretta Atalanta U23 Potenza/ Streaming video tv: verso i piani alti (Serie C, 10 febbraio 2026)Serie C, Diretta Atalanta U23 Potenza, streaming video tv: gli occhi delle due squadre sono a quota 33 punti ovvero al decimo posto (10 febbraio 2026) ... ilsussidiario.net Domani sera al Pinto sfida delicata per classifica: Di Mario torna a incontrare il Crotone dopo Atalanta U23-Crotone del 23 settembre 2025 #News #InEvidenza #NotizieRossoblu - facebook.com facebook I convocati per Atalanta U23-Salernitana #AtalantaU23Salernitana #avantibersagliera #salernitana x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.