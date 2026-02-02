La seconda edizione di Evolio Expo 2026 si è appena chiusa con successo. L’evento, dedicato all’olio extravergine d’oliva, si conferma tra i più importanti in Italia. La novità di quest’anno è stata l’attenzione all’innovazione e ai talenti emergenti, che hanno attirato l’interesse di visitatori e professionisti del settore.

La seconda edizione di Evolio Expo 2026 si è conclusa con un bilancio positivo, confermandosi come uno dei principali eventi dedicati all’olio extravergine d’oliva in Italia. L’evento, svoltosi a Roma, ha riunito oltre 150 aziende produttrici, 20 associazioni di categoria e rappresentanti istituzionali provenienti da oltre 16 Paesi. L’obiettivo era chiaro: rilanciare il settore olivicolo italiano, oggi in bilico tra tradizione e trasformazione, puntando su innovazione e nuove generazioni. L’attenzione si è concentrata su come modernizzare una filiera storica, spesso percepita come legata al passato, rendendola più competitiva, sostenibile e attraente per i giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’innovazione al centro del progetto Evolio per la prossima Esposizione Universale, con focus sui talenti emergenti.

