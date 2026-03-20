Nel 2028 è previsto il ritorno di un modello Porsche nel segmento delle auto termiche, anche se potrebbe non essere una vera e propria Macan tradizionale. La casa automobilistica lancerà un nuovo modello che affiancherà la versione elettrica della Macan, entrambe in concorrenza nello stesso segmento di mercato. Al momento non ci sono conferme ufficiali sui dettagli specifici di questa vettura.

Sì — ma con una precisazione importante: non sarà (probabilmente) una “Macan termica” vera e propria, bensì un modello diverso che affiancherà la Macan elettrica nello stesso segmento. probabilmente quindi ci sarà un cambio di nome. Cosa sappiamo oggi. La nuova Porsche Macan di seconda generazione (dal 2024) è solo elettrica.. Porsche ha però cambiato strategia: l’idea di sostituire completamente la Macan termica con l’elettrica non ha funzionato come previsto.. Cosa arriverà entro il 2028. Entro il 2028 arriverà: un nuovo SUV compatto a benzinaibrido. nello stesso segmento della Macan. separato dalla Macan elettrica.. Precisiamo che l’immagine di copertina è stata creata con Intelligenza Artificiale e non proviene da alcuna fonte ufficiale Porsche. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Porsche Macan: nel 2028 ritorna anche termica?

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