Nuoto Club Monza | rimonta a Modena e salto in zona playoff

Il Nuoto Club Monza ha ottenuto una vittoria per 17-15 in trasferta contro il Pentathlon Moderno Modena, che gli ha permesso di salire al quarto posto in classifica. La squadra ha così conquistato un punto utile per entrare nella zona playoff di Serie B. La partita si è svolta in modo equilibrato, con Monza che ha avuto la meglio negli ultimi minuti.

Il Nuoto Club Monza ha conquistato la quarta posizione in classifica grazie alla vittoria esterna per 17-15 contro il Pentathlon Moderno Modena, rientrando così nella zona playoff di Serie B. Il risultato, ottenuto in trasferta, sposta l’equilibrio della competizione a tre giornate dal termine del campionato. La formazione guidata da Stefano Ingegneri ha mostrato una tenuta psicologica notevole, riuscendo a ribaltare una situazione inizialmente difficile. I granchi hanno saputo gestire l’impatto di una partita combattuta, trasformando un momento di crisi in un vantaggio decisivo per le proprie ambizioni stagionali. Al momento il Ncm vanta un totale di 25 punti, un dato che lo pone momentaneamente sopra Osimo, che ne ha 24, e sopra il Canottieri Milano, fermo a 23. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoto Club Monza: rimonta a Modena e salto in zona playoff Superlega: Monza-Padova sfida playoff, sguardi su Civitanova-Modena e Perugia-PiacenzaLa 20ª giornata della Regular Season della SuperLega Credem Banca entra nel vivo a distanza di una settimana dalla vittoria di Verona nella Del Monte... Volley, Modena espugna Civitanova. Monza ipoteca i playoff scudetto con Frascio e MoscaModena ha sconfitto Civitanova nel big match della 20ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si parla di: La corsa verso i playoff. Monza, volata mozzafiato. La corsa verso i playoff. Monza, volata mozzafiatoPallanuoto Serie B, l’affermazione di Modena vale il ritorno in quarta posizione. Sabato la sfida con Vicenza, poi Jesina e Bologna sono gli ultimi due esami. ilgiorno.it Monza cerca punti d’oro per i playoff contro il ComoSpero che un’ultima giornata del girone d’andata così non ritorni mai più. Un desiderio legittimo da parte Nuoto Club Monza, battuto per 14-11 dalla Rari Nantes Bologna nella sfida che manda in ... ilgiorno.it