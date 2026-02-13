Superlega | Monza-Padova sfida playoff sguardi su Civitanova-Modena e Perugia-Piacenza

La partita tra Monza e Padova ha acceso i riflettori sui playoff della Superlega, dopo che il Monza ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Padova. La sfida si gioca in un momento decisivo della stagione, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per la classifica. Intanto, gli sguardi sono puntati anche sugli incontri tra Civitanova e Modena e tra Perugia e Piacenza, che potrebbero cambiare gli equilibri della regular season. La 20ª giornata si anima, a una settimana dalla vittoria di Verona nella Del Monte Coppa Italia, e promette grandi emozioni agli appassionati di volley.

La 20ª giornata della Regular Season della SuperLega Credem Banca entra nel vivo a distanza di una settimana dalla vittoria di Verona nella Del Monte Coppa Italia. Le sfide in programma promettono riscontri importanti per la classifica, con squadre impegnate a rafforzare la propria posizione o a inseguire la salvezza, e con la dinamica tra le pretendenti al titolo ancora ben evidente nel calendario. Nel sabato di San Valentino si accende l'azione in Brianza con la sfida monza – padova, alle ore 18.00, trasmessa in diretta su VBTV. Il giorno successivo, domenica, il programma comprende altre tre partite alle 17.