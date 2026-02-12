Inzaghi esclude Nunez e Marí lista dell' Al-Hilal

Inzaghi ha deciso di non portare Nunez e Marí nella lista dell'Al-Hilal. La squadra si prepara alla nuova stagione con alcune scelte forti, puntando a rispettare il limite agli stranieri. La decisione ha sorpreso molti, considerando le prestazioni dei due giocatori nelle ultime partite. Ora si attende di vedere come reagirà il gruppo e quali saranno le mosse del tecnico per affrontare la stagione.

Nel contesto di una stagione in cui l'obiettivo titolo convive con un limite agli stranieri, una serie di scelte drastiche ha guidato la strategia dell'al-hilal. L'ingresso di Karim Benzema, proveniente dall'addio all'al-i ttihad, ha imposto una ristrutturazione della lista giocatori per consentire l'inserimento del nuovo arrivato. Inzaghi ha autorizzato il ritorno di Joao Cancelo al Barcellona e, di conseguenza, ha dovuto operare tagli significativi. Darwin Núñez e Pablo Marí non figurano più tra i convocati per il campionato, restando disponibili esclusivamente per l'iter della AFC Champions League.

