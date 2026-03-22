Ultimissime Juve LIVE | pareggio amaro contro il Sassuolo le pagelle dei bianconeri

La Juventus e il Sassuolo si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un pareggio. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie relative alla squadra, con particolare attenzione alle valutazioni dei giocatori e alle decisioni prese durante la giornata. La cronaca degli eventi si concentra sugli sviluppi più recenti in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 22 marzo 2026. Hernanes non le manda a dire: «La Juve gioca bene, ma non vince. Tocca dare ragione ad Allegri su una questione». Ore 09.00 – Hernanes, l’ex calciatore e opinionista ha analizzato così il pareggio della Juventus contro il Sassuolo elogiando il Milan di Allegri Pagelle Juve Sassuolo: il pesante errore di Loca, Conceicao e Yildiz ci provano, male Bremer – VIDEO. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: pareggio amaro contro il Sassuolo, le pagelle dei bianconeri Articoli correlati Continassa Juve: pareggio amaro contro il Lecce, si fermano Conceicao e Kelly. Le loro condizioni verso il SassuoloLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Ultimissime Juve LIVE: le probabili formazioni di Cagliari Juve. Spalletti dirama la lista dei convocati: tornano due bianconeriPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... SASSUOLO JUVENTUS PAGELLE DI MAX MONTAINA Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ultimissime Juve Temi più discussi: Udinese Juve in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere Udinese-Juve in tv? Dazn o Sky, orario; Juve-Carnesecchi, tempi Çalha-Gimenez ?, Roma su un ?: le news di oggi?; Serie B, deciso il giorno per recuperare Catanzaro-Modena. Juve Stabia–Spezia 21 marzo 2026: orario, arbitro, ultime, pillole e statisticheJuve Stabia–Spezia è la gara della 32ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia sabato 21 marzo 2026 alle 15:00. Le Juve Stabia sono 7e con 42 punti in ... sport.virgilio.it DIRETTA JUVENTUS MILAN PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1-1)Analisi della diretta Juventus Milan, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... ilsussidiario.net Ultimissime Juve LIVE Le principali notizie di giornata facebook Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti x.com