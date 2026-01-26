Zirkzee alla Juve l’olandese resta un obiettivo per l’attacco Le ultimissime sull’olandese e sulle possibili mosse dei bianconeri

La Juventus mantiene l’interesse per Joshua Zirkzee, attaccante olandese in evidenza sul mercato. Le ultime notizie indicano che il club bianconero continua a monitorare la situazione e valuta possibili mosse per rinforzare il reparto offensivo. Di seguito, gli aggiornamenti più recenti sulle trattative e le prospettive future relative all’olandese e alle strategie dei bianconeri.

Zirkzee alla Juve, l’olandese non hanno assolutamente perso di vista l’olandese. Possibile un tentativo già nel corso delle prossime ore. Le ultime. Il mercato della “Vecchia Signora” sta entrando in una fase caldissima e il nome che sta facendo tremare i polsi alla tifoseria è quello dell’olandese Joshua Zirkzee. La strategia di Comolli appare chiara: la Juventus vuole chiudere per un attaccante centrale entro la fine della sessione e, dopo aver sondato diverse piste internazionali, l’obiettivo si è spostato su un profilo di altissimo livello tecnico che conosce già alla perfezione il nostro campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Zirkzee Juve, l’olandese resta un obiettivo dei bianconeri per l’attacco. E c’è una novità su una possibile avversaria nella corsa all’ex BolognaZirkzee rimane un nome seguito dalla Juventus per rinforzare l’attacco, con l’attenzione rivolta anche a eventuali concorrenti.

Juve, ora c’è Zirkzee in pole per l’attacco: cosa sta succedendoManca appena una settimana alla fine del calciomercato e la Juve è alla disperata ricerca di un attaccante: ecco le ultimissime ... calciomercato.it

Juventus, le alternative a En-Nesyri: offerto Beto, gli aggiornamenti su Mateta e ZirkzeeIl preferito della Juventus da tempo è Jean-Philippe Mateta, per il quale ci sono state delle nuove chiamate agli intermediari nella serata di ieri come rivelato da Fabrizio Romano, ma arrivare al ... calciomercato.com

