Il calendario di eventi apre con una mostra dedicata alle Novelle popolari toscane, un insieme di racconti che risalgono a diverse epoche e che rappresentano un patrimonio culturale della regione. La rassegna si svolge in una sede nel centro storico e durerà fino alla fine del mese, con interventi di studiosi e una sezione dedicata ai manoscritti antichi. La manifestazione mira a valorizzare le tradizioni narrative della Toscana e a coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Arezzo, 7 aprile 2026 – Si apre nel segno della tradizione e dell’immaginazione il calendario di aprile delle Piazze del sapere, la rassegna promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno i n collaborazione con il Centro per il libro e la lettura e Unicoop Firenze – sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno. Venerdì 10 aprile alle 17,30, a Palomar- Casa della Cultura, è in programma la presentazione del volume “”, a cura di Gabryela Dancygier, pubblicato da Aska Edizioni. Un appuntamento che accompagnerà il pubblico in un viaggio nel cuore della fantasia toscana, dove tutto accade e tutto è possibile: principi e pastorelle, orchi e bambini astuti, dame che si trasformano in colombe e pecorai che diventano re. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Novelle popolari toscane. Un mondo fantastico in cui tutto è possibile

Leggi anche: Novelle popolari, arte e il concerto dell'’Orchestra del Maggio Fiorentino: gli eventi

Eccellenza, i pronostici di giandomenico. "Trodica-K Sport, gara in cui tutto è possibile»Le partite della 21ª giornata campionato di Eccellenza sono presentate dall’allenatore Luigi Giandomenico.

Temi più discussi: Le piazze del sapere. La rassegna a Palomar; San Giovanni. Ad aprile tornano Le piazze del sapere tra libri, ambiente e fotografia; Le piazze del sapere La rassegna a Palomar.

Novelle popolari toscane. Un mondo fantastico in cui tutto è possibileLe piazze del sapere di aprile si aprono venerdì 10 aprile alle 17,30 con la presentazione del libro di Gabryela Dancygier a Palomar ... lanazione.it

Le piazze del sapere. La rassegna a PalomarGli incontri iniziano venerdì con la presentazione di Novelle popolari toscane a cura di Gabryela Dancygier. msn.com

COSI' IL PODCAST "SI RACCUNTA" CELEBRA LA SIMANA DÛ SICILIANU Il podcast "Si raccunta", che in maniera eccellente 'cunta e raccunta' le fiabe e le novelle popolari siciliane usando normalmente l'italiano (per il racconto) e il siciliano (per i discorsi dir - facebook.com facebook