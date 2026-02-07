Luigi Giandomenico non si sbilancia sui pronostici per la partita tra Trodica e K Sport, gara della 21ª giornata di Eccellenza che si preannuncia aperta a ogni risultato. L’allenatore dice che in questo campionato tutto può succedere e invita i suoi a mantenere concentrazione e determinazione. La sfida si prospetta equilibrata, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia.

Le partite della 21ª giornata campionato di Eccellenza sono presentate dall’allenatore Luigi Giandomenico. Jesina-Montegranaro: "Il Montegranaro è una buona formazione e la Jesina in casa si fa rispettare e fa punti: X". Chiesanuova-Urbania: "I locali devono salvarsi e hanno bisogno di punti, inoltre devono riscattare la sconfitta accusata nel turno precedente: 1". Civitanovese-Montefano: "La Civitanovese deve fare risultato, viene dalla vittoria a Urbania e sta carica, inoltre si è rinforzata e il Polisportivo è difficile per chiunque: 1". Fabriano Cerreto-Fermana: "C’è troppa differenza tra le squadre: 2". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza, i pronostici di giandomenico. "Trodica-K Sport, gara in cui tutto è possibile»

Approfondimenti su Trodica K Sport

Eddy Mengo presenta il prossimo turno di Eccellenza con una sfida da tripla.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Trodica K Sport

Argomenti discussi: 1X2 ECCELLENZA: i pronostici di mister Eddy Mengo; Eccellenza & Promozione Calabrese - i Pronostici della 19^ Giornata, GIOCA CON NOI!; Eccellenza, i pronostici di Mengo. Da tripla la sfida. Tolentino-Trodica; Eccellenza & Promozione Calabrese - i Pronostici della 20^ Giornata, GIOCA CON NOI!.

Eccellenza, i pronostici di Mengo. Da tripla la sfida. Tolentino-Trodica»Il turno di Eccellenza presentato dall’allenatore Eddy Mengo. Fermana-Jesina: È l’occasione per la Fermana di tornare alla vittoria dopo ... sport.quotidiano.net

Pronostici per la Messana ma la Nebros è osso duro. Parla CosiminiSulla gara tra Nebros e Messana, Cosimini invita alla prudenza: «Sulla carta la Messana parte favorita, ma la Nebros è una squadra da non sottovalutare. Sta raccogliendo meno di quanto ha seminato. La ... goalsicilia.it

Com'è andata la nostra schedina del weekend SCOPRILO QUI #VareseSport #calcio #calciodilettanti #pronostici #schedina #Eccellenza #Promozione #PrimaCategoria #SecondaCategoria #TerzaCategoria facebook