Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 25 febbraio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - “La salute in un angolo. Crisi e futuro del nostro sistema sanitario”. Questo il titolo del libro, Edizione Dedalo, di Martina Benedetti. Ed è anche il tema della tavola rotonda che lo Spi Cgil ha organizzato con inizio alle 15.30, nel salone Buozzi della Cgil di Arezzo in via Monte Cervino. Dopo l’introduzione del segretario provinciale dello Spi, Giancarlo Gambineri, interverranno l’autrice. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Ad Arezzo protagonista il grande sinfonismo con il Coro e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta dal M° Daniele RustioniArezzo, 23 febbraio 2026 – Un evento speciale ad Arezzo per la quinta edizione della Stagione Concertistica Aretina - SCA, organizzata da Fondazione...

Maggio Fiorentino, in scena il concerto di Natale col coro di voci biancheFirenze, 6 dicembre 2025 – Domenica 7 dicembre, alle ore 11 nella Sala Mehta del teatro del Maggio, va in scena il tradizionale concerto di Natale.

“Les pêcheurs de perles” - Trailer

Argomenti discussi: Novelle popolari, arte e il concerto dell'’Orchestra del Maggio Fiorentino: gli eventi; Novelle popolari toscane alla BiblioCoop di Arezzo.

Novelle popolari toscane alla BiblioCoop di ArezzoGiovedì 26 febbraio, alle ore 17, la BiblioCoop di via Vittorio Veneto 137, ad Arezzo, ospita la presentazione di Novelle popolari toscane. Un mondo fantastico in cui tutto è possibile (Aska ... arezzonotizie.it