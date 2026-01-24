Tra Tirano e Bormio, a breve prenderà avvio la più ampia zona a traffico limitato temporanea mai realizzata nell’ambito delle Olimpiadi invernali. Si tratta di un intervento volto a migliorare la gestione del traffico nell’area, inserito in un sistema complesso di regolamentazione della mobilità durante le competizioni. L’iniziativa mira a garantire maggiore sicurezza e fluidità, rappresentando un nuovo approccio alle esigenze logistiche dell’evento olimpico.

La più grande ztl, ovvero zona a traffico limitato – seppur temporanea - dell’intero scenario olimpico è in arrivo tra una manciata di giorni in Valtellina in un quadro di sistema di gestione del traffico di queste prime Olimpiadi "policentriche" della storia. "Il sistema olimpico si basa sulla mobilitazione di diversi tipi di ‘clienti’ – spiega l’ingegner Francesco Manzoni, Transport Manager Valtellina Cluster di Fondazione Milano Cortina 2026 - vi saranno delle soluzioni ad hoc e alcuni punti fermi. La scalo merci di Tirano per l’interscambio treno-bus, ma anche il maxi parcheggio ad Aquilone (più di 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Conto alla rovescia per la super ZTL tra Tirano e Bormio

