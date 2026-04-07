Nove chilometri di coda dopo lo schianto in autostrada

Un incidente stradale ha provocato una lunga fila di veicoli, con circa nove chilometri di coda, lungo l’autostrada al confine tra le province di Caserta e Frosinone. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La circolazione è rimasta bloccata per diverse ore, creando disagi tra gli automobilisti in transito.

Traffico in tilt in autostrada al confine le province di Caserta e Frosinone a causa di un incidente stradale. Lo rende noto la società autostrade. Il sinistro, comunque, ha causato la paralisi del traffico veicolare con ben 9 chilometri di coda che si registrano al momento. Società autostrade invita i veicoli in viaggio verso Roma a uscire a Caianello, percorrere la SS6 via Casilina in direzione Roma e rientrare in A1 a Cassino. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it Schianto in autostrada, immagini spaventose: 7 chilometri di codaLa mattinata è stata segnata da attimi di paura lungo una delle principali direttrici del traffico nazionale, quando un incidente stradale ha... Disastro in autostrada, schianto mortale: oltre 7 chilometri di coda. Traffico paralizzatoSchianto in autostrada, c’è un vittima: 7 chilometri di coda Una mattinata iniziata come tante altre si è trasformata improvvisamente in un incubo... Incidente sull'A4, esplode un camion cisterna carico di gas. Colonna di fumo nero in autostrada Temi più discussi: Tir si ribalta sull’autostrada A14, nove chilometri di coda tra Vasto nord e Termoli; Furgone si ribalta in A4, nove chilometri di coda in direzione Padova; Tir carico di paglia si ribalta sull’A14, 9 chilometri di coda verso Bari; 10 chilometri di coda al San Gottardo, disagi anche sull'A13. Nove chilometri di coda dopo lo schianto in autostradaIl sinistro, comunque, ha causato la paralisi del traffico veicolare con ben 9 chilometri di coda che si registrano al momento. Società autostrade invita i veicoli in viaggio verso Roma a uscire a ... casertanews.it È già esodo pasquale al Gottardo: 10 chilometri di codaÈ già esodo pasquale al Gottardo: 10 chilometri di coda Il tempo di attesa al portale nord della galleria è di un'ora e 40. laregione.ch Raggiunti i nove chilometri al portale sud del San Gottardo, disagi anche sull'A13 verso nord - facebook.com facebook Raggiunti i nove chilometri al portale sud del San Gottardo, disagi anche sull'A13 verso nord #traffico x.com