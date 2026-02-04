Schianto in autostrada immagini spaventose | 7 chilometri di coda

La mattina in autostrada si è trasformata in un caos. Un incidente ha causato una lunga coda di sette chilometri, bloccando il traffico e creando paura tra gli automobilisti. Sul posto, le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione e rimuovendo i mezzi coinvolti.

La mattinata è stata segnata da attimi di paura lungo una delle principali direttrici del traffico nazionale, quando un incidente stradale ha improvvisamente interrotto la normalità di un flusso già intenso. Poco dopo le 10,30, la circolazione si è trovata a fare i conti con una situazione critica, tra rallentamenti improvvisi e automobilisti costretti a procedere a passo d'uomo. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto avrebbe perso improvvisamente stabilità mentre percorreva la carreggiata.

