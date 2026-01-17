Nella prima giornata del girone di ritorno, l’Olimpia Milano supera Tortona 87-78, ottenendo la settima vittoria consecutiva in campionato. La partita si è svolta alla Nova Arena, confermando la forma della squadra di Poeta, che ora condivide la testa della classifica con Bologna e Brescia. Un risultato importante per la squadra meneghina, che mantiene alta la propria posizione in vista delle prossime sfide di campionato.

Il girone di ritorno di Serie A si apre con la vittoria dell’Olimpia: alla Nova Arena di Tortona l’Armani supera la Bertram 87-78 grazie alle accelerazioni di Bolmaro e Mannion (34 punti in combinata). I piemontesi resistono solo per metà gara, prima di subire l’ottima organizzazione difensiva della squadra di Poeta, che nella ripresa tiene Tortona a secco di punti per 4’ e fa scappare l’EA7. Milano aggancia così Bologna e Brescia in vetta alla classifica, in attesa delle partite di domani. Nel secondo match di serata Cremona batte Trento 94-85 grazie ad uno straordinario Davide Casarin da 20 e 9 assist. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tortona regge un tempo, poi Milano scappa: alla Nova Arena l'Olimpia vince 87-78

Leggi anche: Olimpia Milano, l’Armani inciampa contro i campioni d’Europa: il Fenerbahce vince 72-87

Leggi anche: Risultati Eurolega: Milano regge un tempo e poi crolla sotto i colpi dell'Hapoel

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Zandalasini è a riposo Schio resta ingiocabile Broni viene travolta.

Bertram Tortona vs Olimpia Milano: dove in TV, preview, la diretta (ore 18.45) - Le scelte dei coach - Queste le scelte dei due coach, per la Bertram: Vital, Hubb, Gorham, Majon Pecchia, Cahpman, Tandia, Strautins, Baldasso, Olejniczak, Biligha e Riismaa. pianetabasket.com