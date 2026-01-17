Tortona regge un tempo poi Milano scappa | alla Nova Arena l' Olimpia vince 87-78
Nella prima giornata del girone di ritorno, l’Olimpia Milano supera Tortona 87-78, ottenendo la settima vittoria consecutiva in campionato. La partita si è svolta alla Nova Arena, confermando la forma della squadra di Poeta, che ora condivide la testa della classifica con Bologna e Brescia. Un risultato importante per la squadra meneghina, che mantiene alta la propria posizione in vista delle prossime sfide di campionato.
Il girone di ritorno di Serie A si apre con la vittoria dell’Olimpia: alla Nova Arena di Tortona l’Armani supera la Bertram 87-78 grazie alle accelerazioni di Bolmaro e Mannion (34 punti in combinata). I piemontesi resistono solo per metà gara, prima di subire l’ottima organizzazione difensiva della squadra di Poeta, che nella ripresa tiene Tortona a secco di punti per 4’ e fa scappare l’EA7. Milano aggancia così Bologna e Brescia in vetta alla classifica, in attesa delle partite di domani. Nel secondo match di serata Cremona batte Trento 94-85 grazie ad uno straordinario Davide Casarin da 20 e 9 assist. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
