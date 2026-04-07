Notte brava per due ragazzi che sfasciano le auto parcheggiate a Nichelino ma poi vengono beccati

Nella notte a Nichelino, due ragazzi sono stati protagonisti di un episodio di vandalismo. Dopo aver danneggiato alcune auto parcheggiate, sono stati individuati e denunciati dalle forze dell'ordine. Uno dei due è maggiorenne e residente a Torino, l’altro è minorenne e vive nel luogo. La polizia ha confermato che i danni hanno coinvolto diverse vetture in zona.

Alcune auto devastate e due ragazzi (uno maggiorenne, residente nella vicina Torino, e uno minorenne del posto) identificati e denunciati. È il bilancio di un raid vandalico avvenuto nella notte di domenica 5 aprile 2026 in via Deledda a Nichelino. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che sono stati svegliati dal rumore fatto da due giovani. Sul posto sono arrivati in breve i carabinieri della tenenza cittadina, che hanno constatato i danni a parabrezza, lunotti, finestrini, specchietti retrovisori (tutti spaccati) e gomme (tagliate) dei veicoli parcheggiati nella strada. I due avrebbero usato anche un estintore per spaccare tutto ciò che hanno trovato sul proprio cammino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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