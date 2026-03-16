A fuoco due auto parcheggiate sotto ai palazzi | paura nella notte a Lanciano

Nella serata di domenica 15 marzo, nel quartiere Santa Rita a Lanciano, due auto parcheggiate sotto i palazzi sono state coinvolte da un incendio. Le fiamme sono divampate e hanno causato preoccupazione tra i residenti. Le autorità sono intervenute sul posto per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’incendio.

Incendio nel quartiere Santa Rita: le fiamme sono partite da un'auto e hanno coinvolto un'altra vicina. A causare il rogo probabilmente un corto circuito elettrico Momenti di paura ieri sera, domenica 15 marzo, per un incendio di auto scoppiato nel quartiere Santa Rita a Lanciano. Erano le 22 circa quando vigili del fuoco e carabinieri di Lanciano sono intervenuti in via Masciangelo. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite dalla parte anteriore di una Fiat 500L, posteggiata sotto le palazzine Ater di via Marciani, nella parte posteriore dove ci sono anche i garage. Il rogo si sarebbe poi propagato a una Citroen C3 che era parcheggiata nelle vicinanze della prima vettura. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Paura nella notte in via Rigopiano: a fuoco due auto sotto le palazzine popolari [FOTO]Momenti di paura la notte scorsa in via Rigopiano a Pescara, nella zona delle palazzine popolari. Incendio nella notte a Nichelino: a fuoco cinque auto parcheggiateUn incendio è divampato nella notte di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, al civico 35 di via Bra a Nichelino. Una raccolta di contenuti su A fuoco due auto parcheggiate sotto ai... Temi più discussi: Due auto in fiamme nel quartiere Santa Rita a Lanciano; Due auto a fuoco nel quartiere Santa Rita; Schianto fra due auto in galleria: due feriti sulla Fondovalle Sangro; Incendio a San Fior: le fiamme devastano un ricovero attrezzi. Paura per la colonna di fumo nero. Due auto a fuoco nel quartiere Santa RitaCarabinieri al lavoro, a Lanciano, per individuare le cause di un incendio che ieri sera ha interessato due automobili nel quartiere Santa Rita, a Lanciano. A prendere fuoco, una fiat 500 e una Citroe ... rainews.it Lanciano: due auto a fuoco nel quartiere Santa Rita, indagano i carabinieriA prendere fuoco una fiat 500 e una Citroen C3. Le due auto erano parcheggiate una accanto all'altra. Per domare le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagano i carabinieri ... rete8.it Due auto in fiamme nel quartiere Santa Rita a Lanciano #abruzzo #cronaca #incendio x.com Avanti ultras d'Italia LANCIANO - facebook.com facebook