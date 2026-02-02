Incendio nella notte a Nichelino | a fuoco cinque auto parcheggiate

Questa notte a Nichelino, cinque auto parcheggiate sono state avvolte dalle fiamme. Le fiamme sono divampate intorno alle 2 di notte in via Bra, davanti a un edificio al civico 35. I residenti hanno sentito un boato e hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa abbia scatenato l’incendio.

Un incendio è divampato nella notte di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, al civico 35 di via Bra a Nichelino. A prendere fuoco sono state cinque auto parcheggiate, che sono rimaste completamente distrutte nonostante l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Torino Lingotto, che hanno spento le fiamme. I residenti sono stati svegliati dagli scoppi delle parti in plastica delle vetture. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Moncalieri. Le cause del rogo al momento sono da accertare. Manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a Torino Ammanchi da 300mila euro, 800mila euro di regali alla perpetua e circonvenzione di incapaci, il parroco si difende: “Ho solo aiutato i bisognosi”🔗 Leggi su Torinotoday.it

